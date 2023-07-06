Muğla Büyükşehir Belediyesi Denizleri Koruma Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dokuz günlük bayram tatilinde 7 atık alım teknesi ile denizlerin korunması çalışmaya devam etti. Büyükşehir ekipleri bu süreçte 250 bin 140 litre pis su, 47 bin 835 kg katı atık topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile dokuz günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında teknelerden atık alımına devam etti. Bu kapsamda 250 bin 140 litre pissu, 47 bin 835 kg katı atık, 999 litre sintine ve 60 litre atık yağ topladı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana sürdürdüğü hizmetle, 16 bin 525 tekneden 16 milyon 407 bin 720 kg katı atık, 15 milyon 278 bin 735 litre pis su, 49 bin 411 litre sintine ve 15 bin 47 litre atık yağ topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dokuz günlük bayram tatilinde 7 atık alım teknesi ile denizlerin korunması çalışmaya devam etti. Büyükşehir ekipleri bu süreçte 250 bin 140 litre pis su, 47 bin 835 kg katı atık topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile dokuz günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında teknelerden atık alımına devam etti. Bu kapsamda 250 bin 140 litre pissu, 47 bin 835 kg katı atık, 999 litre sintine ve 60 litre atık yağ topladı.

Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana sürdürdüğü hizmetle, 16 bin 525 tekneden 16 milyon 407 bin 720 kg katı atık, 15 milyon 278 bin 735 litre pis su, 49 bin 411 litre sintine ve 15 bin 47 litre atık yağ topladı.