Muğla Büyükşehir Belediyesi Denizlerde Atık Toplama Hizmetine Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunması ve kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 7 atık alım teknesiyle hizmet vermeye devam ediyor. 2023 yılında 10 bin 321 tekneden atık toplayan belediye, Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kg katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin korunması ve kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 7 atık alım teknesiyle denizlerde hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri tarafından 2023 yılında 10 bin 321 tekneden atık toplandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve mavi yolculuklarınuğrak noktası konumundaki Muğla'da denizlerin korunması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan atık alım projesi hız kesmeden devam ediyor.

Denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7 atık alım teknesi ile hizmet veriyor. Türkiye'nin en çok atık alım teknesine sahip belediyelerin başında gelen Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göcek- Dalaman ve Akyaka koylarında teknelerden atık alımlarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yılında Göcek-Dalaman ve Akyaka koylarında 10 bin 321 tekneye hizmet verirken, bu teknelerden 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kg katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ topladı. Yaz kış demeden atık toplamaya devam eden ekipler bu atıkların bertarafını da sağlayak hem denizleri hem de çevreyi koruyor.