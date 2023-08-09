Muğla Büyükşehir Belediyesi, 228 bin 400 ağacı toprakla buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artması ve daha yeşil bir çehreye kavuşması için Muğla genelinde 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Çöp sahalarının rehabilite edilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalarla yeşil alan miktarı 3,5 kat arttırıldı.

Büyükşehir, Muğla'da 228 bin 400 ağacı toprakla buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artması ve daha yeşil bir çehreye kavuşması için Muğla genelinde 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu

MUĞLA - Çevre hassasiyetine büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin tarımsal üretiminin artması ve daha yeşil bir çehreye kavuşması açısından 228 bin 400 ağacı toprakla buluşturdu.

Özellikle çöp sahası olarak kullanılan alanların rehabilite edilerek doğaya kazandırılması için çalışma yapan ekipler bu çerçevede kapanan çöp sahalarının yeşillendirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra tarımsal üretimin desteklenmesi adına üreticilere ceviz, incir, zeytin ve kestane fidanı dağıtım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede hem tarımsal kazanç sağlanmasına destek oldu, hem de daha yeşil bir kent için ağaç dikimi yaptı. Ekipler ayrıca alternatif tarım ürünleri yetiştirilmesi amacıyla sakız ve dut ağacı dikimi yaptı.

Muğla genelinde çevre ve yeşil alan düzenlemeleri çerçevesinde önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir ekipleri, yol kenarları, parklar ve çeşitli yeşil alanlarda da ağaç dikimi gerçekleştirdi. Şehir merkezlerinin daha yeşil bir görünüme kavuşması için kent merkezlerinde de 11 bin 270 ağaç dikimi gerçekleştiren ekipler, tarımsal üretim, rehabilitasyon ve yeşil alan düzenlemeleri için toplam 228 bin 400 ağacın toprakla buluşmasını sağladı.

Büyükşehir Muğla'da yeşil alan miktarını 3,5 kat arttırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir şehir oluşturmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkararak yaklaşık 3,5 katlık bir artış gerçekleştirdi.