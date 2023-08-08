Muğla Büyükşehir Belediyesi, 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artması ve kentin daha yeşil bir çehreye kavuşması için il genelinde 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Kentin farklı noktalarında yapılan ağaç dikimleri ve Muğla'nın korunması adına açılan 159 çevre davası ile Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğasının korunmasına yönelik çalışmaları ve mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimin artması ve kentin daha yeşil bir çehreye kavuşması için il genelinde 228 bin 400 ağaç fidanını toprakla buluşturdu.

Kentin farklı noktalarında yapılan ağaç dikimleri ve Muğla'nın korunması adına açılan 159 çevre davası ile Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğasının korunmasına yönelik çalışmaları ve mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir ekipleri; yol kenarları, parklar ve çeşitli yeşil alanlarda da ağaç dikimi gerçekleştirdi. Şehir merkezlerinin daha yeşil bir görünüm kavuşması için kent merkezlerinde de 11 bin 270 ağaç diken ekipler; tarımsal üretim, rehabilitasyon ve yeşil alan düzenlemeleri için toplam 228 bin 400 ağacın toprakla buluşmasını sağladı.

Çöp sahası olarak kullanılan alanların rehabilite edilerek doğaya kazandırılması için çalışma yapan Muğla Büyükşehir ekipleri, kapanan çöp sahalarının yeşillendirilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması yaptı. Bunun yanı sıra tarımsal üretimin desteklenmesi adına üreticilere ceviz, incir, zeytin ve kestane fidanı dağıtım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede hem tarımsal kazanç sağlanmasına destek oldu hem de daha yeşil bir kent için çalıştı. Ekipler ayrıca alternatif tarım ürünleri yetiştirilmesi amacıyla sakız ve dut ağacı dikti.

YEŞİL ALAN MİKTARI 3,5 KAT ARTTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını korumak ve yeşil bir şehir yaratmak için 2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sorumluluk alanlarındaki yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin metrekareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından itibaren il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkardı.