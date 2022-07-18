Muğla Büyükşehir, Bayram Tatilinde Teknelerden Günde 34 Bin Kilogram Atık Topladı - Haberler

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Muğla Büyükşehir, Bayram Tatilinde Teknelerden Günde 34 Bin Kilogram Atık Topladı

ANKA - Güncel
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Muğla Büyükşehir, Bayram Tatilinde Teknelerden Günde 34 Bin Kilogram Atık Topladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca teknelerden günde 34 bin 725 kg katı atık topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca teknelerden günde 34 bin 725 kg katı atık topladı.

Dokuz günlük bayram tatilinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında yedi atık alım teknesi ile atık topladı. Ekipler, tatil süresince toplam 312 bin 525 kg katı atığın yanı sıra 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintineyi de temizledi.

ANKA / Güncel

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