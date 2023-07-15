Muğla Bodrum'da yelkenli teknede yakalanan 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede yakalanan 69 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede yakalanan 69 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları teknede 69 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.