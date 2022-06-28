MUĞLA-BODRUM'DA MİLYONLUK YAT ALEV ALEV YANDI - Haberler

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MUĞLA-BODRUM'DA MİLYONLUK YAT ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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MUĞLA-BODRUM'DA MİLYONLUK YAT ALEV ALEV YANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek södürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı'nı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi. Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından piyasa değeri 25 milyon lira olarak yattaki yangın söndürüldü. Yangında milyonluk tekne kullanılmaz hale geldi.

- Bodrummuğla

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Gümbet Marvel Bodrum Güncel Haberler

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