Muğla Bodrum'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisindeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına müdahale çalışmalarına, havadan 2 uçak ve 3 helikopter destek verdi.

Yangın sırasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Çevre sakinleri, bahçe hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Yangın bölgesinde bazı kaplumbağalar, ekipler ve vatandaşlarca kurtarıldı. Kaplumbağalar, üzerlerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.