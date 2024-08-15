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Muğla Bodrum'da 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 61 yabancı uyruklu yakalandı ve 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından lastik botlarda 14'ü çocuk, 61 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

İlçe açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk 55 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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