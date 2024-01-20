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Muğla Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 60 düzensiz göçmen yakalandı, ayrıca Bodrum'un Çelebi Adası'nda da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'un Çelebi Adası üzerinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) tarafından ada üzerindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Göçmen Muğla Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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