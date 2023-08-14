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Muğla Bodrum'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 35, fiber teknedeki 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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