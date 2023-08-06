Muğla Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta tespit edilen bir grup yabancı uyruklunun yakalanması üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, durdurdukları botta 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyruklunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 31 göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel