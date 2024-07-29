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Muğla Bodrum'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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