Muğla Bodrum'da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, başka bir lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.