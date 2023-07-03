Muğla Bodrum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki durdurdukları lastik botta 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.