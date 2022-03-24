Muğla Bisiklet Şehri Oluyor

MUĞLA (Bültenler) - Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Şube Müdürü Serkan Paçalı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert'in de hazır bulunduğu ziyarette Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu 10 Nisan'da tarihinde ilk defa Muğla Bodrum'dan start alacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Bisiklet Turizmi konularında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.

10 Nisan 2022 tarihinde Bodrum-Kuşadası etabı ile start alacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde Bodrum'dageçtiğimiz yaz meydana gelen yangınlardan etkilenen alanlarda yapılacak fidan dikimi hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Dünyanın sayılı organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun mottosu Ormanlarımız ve filizlenme. Bu nedenle yarış öncesi Sayın valimizin de katılımı ile yerli, yabancı tüm yarışmacılarımız bu dev heyecana fidan dikerek başlayacaklar dedi.

Muğla'nın bisiklet turizmi açısından da gözde bir lokasyon olduğunu beliren Müftüoğlu özellikle Ula ve Ortaca ilçelerinin bisiklet yoğunluğu bakımından Türkiye'nin önemli destinasyonlarının arasında yer aldığını belirtti.

2022 yılının sağlık ve spor turizminin öne çıkacağı bir yıl olacağını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı "Bisiklet, başlı başına bir alternatif turizm aracı, güzel de bir ekibimiz var. Bisiklet ile ilgilenenleri bir araya getirdik toplantılar yaptık. Sayın Başkanın da destekleri ile hemen her hafta bisiklet ile ilgili bir etkinliğimiz var Muğla'yı Bisikletin gözde illerinden biri haline getirmek istiyoruz ilimizdeki bisiklet sporu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta Marmaris'te 30 km bir bisiklet yolu için Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeyiz" dedi.

Muğla'nın gerek spor branşı olarakgerek Ulaşım aracı olarak Bisikleti benimseyen bir il olduğunu sözlerine ekleyen Vali Orhan Tavlı, ilk planda Bisiklet takımımız için 10 bisiklet talep edildi biz onu 20 ye çıkardık. Ayrıca Kavaklıdere ve Ula İlçelerimize de bisikletler alacağız. İnşallah kısa sürede Bisiklet Şehri Muğla sözünün içini dolduracağız dedi.

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