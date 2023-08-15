Muğla-Aydın Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muğla- Aydın karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Muğla-Aydın karayolu Akçova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Akçova Mahallesi'ne seyir halinde iken motosikletin lastiğinin patlaması sonucunda motosikletten düşen sürücü E. S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.S., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA