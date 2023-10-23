Muğla Adalet Kervanı Termik Santrallerin Kapatılması İçin Mücadele Ediyor

ESMA TURAN

Muğla'da termik santrallerin mahkeme kararlarına uyularak kapatılması ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan ' Muğla Adalet Kervanı', dördüncü durağı olan merkez ilçe Menteşe'ye geldi. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe üyesi Sezen Özoktay, "Muğla'daki üç termik termik santral, 27 sene önce mahkemece verilmiş kapatma kararları olmasına rağmen çalışmaya devam etmektedir. Kapatılması için öngörülmüş bir takvim de yoktur" dedi.

Muğla'daki 3 termik santral hakkında 1996 yılında verilen kapatma kararının uygulanması talebiyle ve termik santrallerin doğa ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK), Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği tarafından Muğla Adalet Kervanı oluşturuldu. 20 Ekim'de Datça'dan başlayan Muğla Adalet Kervanı, 21 Ekim'de Marmaris'ten, 22 Ekim'de ise Akyaka'dan geçti. Yurttaşlar, ilçelerde bildiri dağıtarak Muğla'daki termik santrallerin kapatılması taleplerine ilişkin bölge halkına bilgilendirmeler yaptı.

"ENERJİ ÜRETİMİNDE FOSİL YAKIT KULLANILMAMALIDIR"

Dördüncü günde Menteşe'ye gelen yurttaşlar, Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamayı MUÇEP Menteşe'den Sezen Özoktay okudu. Özoktay, şunları söyledi;

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yılın temmuz ayında New York'ta yaptığı basın toplantısında küresel ısınma çağının sona erdiğini, bunun yerine 'küresel kaynama çağının' başladığını söyledi. Guterres, sıcaklık artışını sınırlamak ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarından kaçınmak için dünyaya acil önlem çağrısında bulundu. Önerdiği önlemlerin başında elektrik üretiminde kömür kullanımının acilen terk edilmesi ve bunun için 2030 yılına kadar bütün ülkelerin inandırıcı planlar ortaya koyması gelmektedir. Küresel ısınmanın önlenmesi için yapılması gereken en önemli iş, enerji üretiminde fosil yakıt kullanılmasının önlenmesidir. Ülkemizde küresel ısınmanın önlenmesi noktasında inandırıcı planlar koymak yerine miadı dolmuş, mahkemelerce kapatma kararı verilmiş termik santralların yaşatılması için devlet teşvikleri verilmektedir.

"TERMİK SANTRALLER KAPATMA KARARI OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞIYOR"

Muğla'daki üç termik termik santral hakkında 27 sene önce, 1996 yılında mahkemece verilmiş kapatma kararları olmasına rağmen santrallar çalışmaya devam etmektedir. Kapatılması için öngörülmüş bir takvim de yoktur. Linyit kömürü ile çalışan ve 40 yıldır havayı, suyu, toprağı kirleten, sağlığımızı bozan, köylerimizi, bağımızı, bahçemizi, zeytinlerimizi, ormanımızı, derelerimizi, yer üstü, yer altı su kaynaklarımızı yok eden, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları, bu santral ve ocaklarda çalışanları mağdur etmeden, uluslararası çalışma örgütünün önerdiği Adil Geçiş tedbirleri de alınarak bir an önce kapatılmalıdır.

"TERMİK SANTRALLER NEDENİYLE 23 KÖYÜMÜZ ZARAR GÖRDÜ"

Termik santrallar ve kömür ocakları nedeniyle bu güne kadar 23 köyümüzün 8'i tamamen, 15 köyümüzün de önemli bir bölümü yok edilmiş, köylüler göç etmeye ve sefalete zorlanmıştır. Ruhsat sahası içinde kalan kalan 37 köyümüz daha yok edilme tehdidi altındadır. Termik santrallar ve kömür ocakları kapatılmadığı takdirde sadece Akbelen değil, Çamköy, Karacahisar, Turgut ve ruhsat sahası içinde kalan bütün köy, mera ve ormanlarımız yok edilecektir. Akbelen için de iş işten geçmiş değildir, ağaçlar kesilmiş olabilir ama Akbelen orman vasfını korumaktadır. Bütün Muğlalılar olarak hep birlikte mücadele edersek, Akbelen'i kurtarabiliriz. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, Akbelen'i, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı, köylerimizi, zeytinlerimizi, arıcılığımızı, sağlığımızı korumak istiyorsak, fosil yakıtlı termik santrallar kapatılmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Menteşelilere, 'Muğla'daki termik santraller neden kapatılmalıdır' temalı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Kervan, Menteşe durağının ardından yarın 2 termik santralin bulunduğu Yatağan ilçesinde olacak. Sırasıyla Milas, Bodrum ve Ören'e gidecek olan kervan, 28 Ekim'de Akbelen'de son bulacak.