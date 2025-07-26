Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.