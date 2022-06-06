İzmir açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

İzmir açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Halil Fidan - Güncel
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 62 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Halil Fidan - Güncel