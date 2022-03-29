Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, lastik botlarda 55 düzensiz göçmen yakalandı.

DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, lastik botlarda 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında hareket halindeki iki lastik botu durdurdu. Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan 55 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dalaman, Muğla, Güncel, Haberler

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