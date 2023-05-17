Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen bota alınarak kıyıya getirildi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel