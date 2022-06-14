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Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Datça ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

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