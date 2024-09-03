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Muğla açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı

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Muğla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 48 düzensiz göçmen yakalandı ve 50 göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 48 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 8'i çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Datça açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarıyla bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtararak limana getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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