Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel