Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Fethiye Muğla Güncel Haberler

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