Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

DALAMAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik, Dalaman, Muğla, Güncel, Haberler

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