Muğla Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı, 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halinde durdurdukları yelkenli teknedeki 11'i çocuk 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Datça ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 11'i çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.