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Muğla açıklarında 37'si geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris, Datça ve Dalaman ilçelerinde meydana gelen olaylarda toplamda 37'si çocuk olan 89 göçmen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Muğla açıklarında 37'si geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 5'i çocuk 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarılarak ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında da 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19'u çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Dalaman Göçmen Dünya Çocuk Datça Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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