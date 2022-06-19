Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etti.

Ekipler, Kadırga Burnu açıklarına hareket halindeki "Mr. Hunter" isimli fiber tekneyi durdurarak içerisindeki 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris İçmeler Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title