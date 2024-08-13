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Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerle ilgili operasyonlar gerçekleştirildi. Fethiye'de bir lastik bot durdurulurken, Bodrum'da ise motor arızası yaşayan bir tekne yardım talebinde bulundu. Toplamda 26 düzensiz göçmen yakalanırken, 12 göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botunca hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Lastik botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, teknedeki 2'si çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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