Muğla Açıklarında 210 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki teknede 210 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen deniz operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu, insansız hava aracı ile tespit edilen şüpheli tekneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 210 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.