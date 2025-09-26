Haberler

Muğla Açıklarında 210 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muğla Açıklarında 210 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki teknede yapılan operasyonda 210 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki teknede 210 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen deniz operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu, insansız hava aracı ile tespit edilen şüpheli tekneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 210 kilogram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti

Bu gol sevinci pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi

38'lik delikanlı, oyuna girip maçın kaderini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.