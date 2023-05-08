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Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Ekipler, lastik bottaki 19 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Dalaman Muğla Güncel Haberler

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