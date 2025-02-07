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Muğla Açık Cezaevinden Firar Eden Tutuklu Taksi Bagajında Yakalandı

Muğla Açık Cezaevinden Firar Eden Tutuklu Taksi Bagajında Yakalandı
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Uyuşturucu suçundan tutuklu olan K.S.T, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikten sonra saklandığı ticari taksinin bagajında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Taksi şoförü de tutuklandı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan K.S.T'nin, mahkemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

K.S.T, açık cezaevinden firar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, K.S.T'yi aracın bagajında yakaladı. Sürücü Ç.B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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