Muğla, 8 Ayda 2.5 Milyon Yabancı Turist Ağırladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı 8 ayda 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 8 ayında 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti.

En çok İngilizler ziyaret etti

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 45 bin 467 kişiyle İngiltere, 280 bin 887 kişiyle Rusya, 218 bin 853 kişiyle Polonya, 156 bin 132 kişiyle Almanya, 65 bin 919 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 727 bin 640 turist geldi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, AA muhabirine 2025 yılında genel itibarıyla bölgelerinde iyi bir sezon yaşandığını söyledi.

Muğla'nın İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Aygün, "Yaptığımız çalışmalarda geçmiş dönem gelen İngilizleri mukayese ettiğimizde 2024 yılına göre yüzde 5 civarında gerileme söz konusu. Bunun çok sebebi var. İngiltere-Türkiye çıkışlarında eksiklik yok biz yüzde 5'lik misafirlerimizi Antalya'ya kaptırmış durumdayız. Marmaris özelinde İngiliz pazarında rekabet oluştu. Dalaman Havalimanı'na gelen İngilizlerin yüzde 60-65 oranında Marmaris'e gelirken bu oran Fethiye'ye geçmiş durumda. İngiliz pazarı biraz daha Fethiye'ye kaydı. Bölge olarak Türk misafirlerle bu açığımızı kapattık." diye konuştu.

Aygün, okulların açılmasından sonra da tesislerde dolulukların yüksek olduğuna değinerek, "Doluluk olarak haziran, temmuz, ağustos aylarını yüzde 90'ların üzerinde kapattık. Bugün itibarıyla bölgemizde dolulukla ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

"Hollanda pazarının yerini, Polonya almış durumda"

Muğla'nın Polonya pazarındaki artışına vurgu yapan Aygün, şunları söyledi:

"Polonya son 4-5 yılda Türkiye'nin pazar farklılığını yaratmak, farklı pazarlar oluşturmak adına ciddi bir girişimde bulunduğu bir pazarımız. Biz, Polonya'dan inanılmaz derecede misafir beklentisi oluşturduk ülke olarak ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Polonya, Antalya, Dalaman ile Bodrum'da ciddi potansiyel oluşturuyor. Turizmciler de fuarlara katılıyor, bölgeyi tanıtıyor ve ciddi yatırımlar yapıyor. Hollanda pazarının yerini, Polonya almış durumda. Polonya pazarını canlı tutmak için fuarlara katılım sağlayacağız."

"Pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de turist sayısından ziyade önemli olanın turistin Türkiye'ye bıraktığı para olduğunu dile getirdi.

İngiliz pazarında az da olsa düşüş yaşandığına işaret eden Esin, "Son yıllarda Polonya pazarında hareketlilik var ama bu da yeterli değil. Bizim pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Esin, fiyatların yükseldiğine dikkati çekerek, "Okullar açılana kadar iç pazar etkili oldu. Yerli turist can suyu oldu gibi bir hareketlilik getirdi. Bizim önümüzdeki yılları planlamamız lazım. Burası yabancı turiste de pahalı gelmeye başladı. Ciddi bir fiyat politikası gerekli." değerlendirmesinde bulundu.