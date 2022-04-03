SPOR Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız

Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tanıtacağız

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Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, gelecek hafta yapılacak olan 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğini belirterek, "Gelişen Türkiye'mizin büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek bu köprüyü de bütün dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 9'uncu UCI Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu'na katılan TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte sürekli çalıştıklarını söyledi. Başkan Müftüoğlu, 10- 17 Nisan tarihleri arasında 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun düzenleneceğini hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var, 57'ncisi yapılacak. Ege ve Çanakkale'den geçecek. Bu seneki mottomuz 'Doğa ve Tarih'. Orman Genel Müdürlüğü ile Bodrum'da bir hatıra ormanı yaparak başlayacağız" dedi.

TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında da gelişen Türkiye'mizin büyük projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek bu köprüyü de bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Geçen hafta Çanakkale Valimizle beraber köprüyü bisikletle geçtik. Bisikletle geçince bu ülkede yaşayan herkesin Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür etmesi gerekiyor böyle bir projeyi ülkemize kazandırdığı için. Onu gidip hissederek yaşamak gerekiyor."