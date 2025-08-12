Müftü Mehmet Süsün Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Osmangazi ve İbadiye Kaplan 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Süsün, geleceğin teminatı çocukların iyi yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel