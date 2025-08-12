Müftü Mehmet Süsün Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Müftü Mehmet Süsün Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
Güncelleme:
Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Osmangazi ve İbadiye Kaplan 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Süsün, geleceğin teminatı çocukların iyi yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

Süsün, Osmangazi ve İbadiye Kaplan 4-6 yaş Kur'an kurslarına yaptığı ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.

Süsün, geleceğin teminatı çocukların çok iyi yetiştirilmesinin önemine değindi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
