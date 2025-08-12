Müftü Mehmet Süsün Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

Süsün, Osmangazi ve İbadiye Kaplan 4-6 yaş Kur'an kurslarına yaptığı ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.

Süsün, geleceğin teminatı çocukların çok iyi yetiştirilmesinin önemine değindi.???????