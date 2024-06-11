"Müfredatı Geri Çekin Platformu" Üyeleri MEB Önünde Müfredatı Protesto Etti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan "Müfredatı Geri Çekin Platformu" üyeleri, yeni müfredatı eleştirerek protesto etti. Grup üyeleri, iktidarın dini kural ve referanslara dayalı müfredatı reddettiklerini ve evrensel değerlerin referans alınması gerektiğini belirtti.
"Müfredatı Geri Çekin Platformu" üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde yeni müfredatı protesto etti.
Bakanlık önünde toplanan grup üyeleri adına konuşan Hülya Daran Deveci, iktidarın eğitim politikasını eleştirerek, "laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddettiklerini" söyledi.
Yeni müfredatın, iktidar tarafından dini kural ve referanslara göre düzenlendiğini ileri süren Deveci, bunun kabul edilemeyeceğini dile getirdi.
Deveci, müfredat hazırlanırken evrensel değerlerin referans alınması gerektiğini belirtti.
Grup üyeleri, iktidarı ve eğitim sistemini eleştiren sloganlar attıktan sonra dağıldı.