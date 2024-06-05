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Müfredatı Çekin Platformu, Müfredat Değişikliğini Protesto Ediyor

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Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Müfredatı Çekin Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki müfredat değişikliğini geri almak için çocukları okula göndermeme kararı aldı.

Bazı siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan "Müfredatı Çekin Platformu", Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki müfredat değişikliğinin geri alınması için 11 Haziran'da çocukları okula göndermeyeceklerini bildirdi.

Müfredatı Çekin Platformunca, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen açıklamaya bazı dernek, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Burada platform adına açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı Cuma Erçe, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni doğru bulmadıklarını ifade etti.

Müfredatın kapsayıcı olmadığını savunan Erçe, "Bizler çocuklarımızın haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran'da okula göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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