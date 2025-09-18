Haberler

Mudurnu'daki Tarihi Keyvanlar Konağı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 1850'li yıllardan kalma tarihi Keyvanlar Konağı, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar başlatıldı.

1) BOLU'DA TARİHİ KONAK YANDI

BOLU'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı'nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Şara'dan dengeleri değiştirecek İsrail sözleri! Anlaşma sinyali verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.