Mudurnu'da Yıldırım Düşmesiyle Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde ormanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Gelinözü köyü mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel