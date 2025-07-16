Mudurnu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Köylülerin itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdığı yangına, kepçelerle de ekipler müdahale etti.

Yangında 10 samanlık ve 2 ev tamamen, 1 ev kısmen yandı, 1 inek telef oldu. Ayrıca traktör, römork, pat pat diye tabir edilen tarım aracı da yandı.

Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yangını haber alır almaz olay yerine geldiğini, beldeye uzak olduğu için köye önce Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin ulaştığını ve ilk müdahaleyi onların yaptığını söyledi.

Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek verdiğini dile getiren Çevik, "Yangını çok şükür kontrol altına aldık. Can kaybımız yok. Tüm köylülerimize geçmiş olsun diyorum. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü betonarme samanlık var, yangın onu geçmiş olsaydı köy tamamen yanacaktı. Zaten evler ahşap ve yan yana. Duyarlı vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle traktörlerle, tankerlerle müdahale etti. Vatandaşlarımız çok özverili bir şekilde çalıştı, bu yangını önledik. Yangın şu an kontrol altına alındı. İnşallah bitti sayılır, soğutma çalışmaları sürüyor, orman ekibimiz burada. Halktan da destek alıyoruz. Destek olan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

2 katlı evi, ahırı ve traktörü yanan Seyfettin Aldemir de eşinin haber vermesiyle durumdan haberdar olduğunu belirterek, "Ben uyuyordum, hanım yangın var dedi, ben de yataktan fırladım. 100 kadar küçükbaş hayvanımız vardı, onları kurtardık, 6 da büyükbaş hayvanımız vardı, 1 tanesini kurtaramadık. Komple yandı, hiçbir şey kalmadı." dedi.

Necmiye Aldemir ise "Yangını görünce eşimi çağırdım. 'Yukarıda ateş var, yangın var.' dedim. Buralar yanınca içerden bir şey alamadık, kolum da yandı. Hiçbir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

İtfaiye ve orman bölge ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.