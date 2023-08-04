Mudurnu'da Traktör Römorkunda Yangın: 110 Saman Balyası Küle Döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörün römork kısmında çıkan yangında, 110 saman balyası küle döndü. Yangın olay yerine gelen ekipler ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki traktörün römork kısmında çıkan yangında, 110 saman balyası küle döndü.

Yangın, Mudurnu-Abant kara yolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 14 AF 702 plakalı traktörün saman balyası yüklü römorkunda yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden diğer sürücüler, İ.A.'yı uyardı. Traktörü sağ şeride çeken İ.A. ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen ekipler ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sebebiyle trafiğe kapatılan yolda, jandarma ekipleri tarafından kontrolü geçişler sağladı. Küle dönen saman balyaları kepçe vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma olay yerinde inceleme başlattı. - BOLU