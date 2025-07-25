Mudurnu'da Tavuk Kümesinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da Tavuk Kümesinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, atıl haldeki bir tavuk kümesinde başlayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Alevler, bitişiğindeki eve ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde atıl haldeki bir tavuk kümesinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mudurnu ilçesinde bağlı Yüzüncüyıl köyü mevkisindeki atıl bir tavuk kümesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kümesin bitişiğinde bulunan tek katlı atıl eve ardından da ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Atıl ev ve kümes ise tamamen yandı. Ormanda yangının yeniden yayılmaması için soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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