Mudurnu'da Tarihi Konağın Yangını: 2 Kişi Tutuklandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan bir yangın sonucunda, kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan Y.Ç. ve O.B. adlı iki kişi tutuklandı. Yangın, Keyvanlar Konağı'nda meydana geldi.
Seyrancık Mahallesi'nde bulunan Keyvanlar Konağı dün çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine polis ekipleri, çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını çıkardıkları belirlenen Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
