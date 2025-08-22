Mudurnu'da Sokak Köpekleri Uyuşturucu İğne ile Bayıltıldı

Mudurnu'da Sokak Köpekleri Uyuşturucu İğne ile Bayıltıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye ekipleri, sokak köpeklerini uyuşturucu iğne ile bayılttıktan sonra aracın kasasına fırlattı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde belediye ekiplerinin sokak köpeklerini uyuşturucu iğne ile bayılttıktan sonra aracın kasasına fırlattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçe merkezinde meydana geldi. Mudurnu Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını toplatmak için çalışma başlattı. Belediyeye ait araçla sokağa gelen 2 belediye personelinden biri, uyuşturucu iğne ile 2 köpeği bayılttı. Belediye ekibi daha sonra topladıkları köpekleri geldikleri aracın kasasına fırlattı, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
