Mudurnu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Kuvvetli yağış, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. İlçenin birçok sokağı sular altında kaldı. Bazı bölgelerde ise yağmur yağışı nedeniyle, asfalt yollar çamura döndü. Yağışın etkili olduğu Mudurnu ilçesinde, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte yollarda çamur birikintileri kaldı. Araçlarıyla su birikintisi olan yollarda vatandaşlar, gitmekte zorluk yaşadı.