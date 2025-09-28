Mudurnu'da Park Halindeki TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüyü Hayatından Etti

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde park halindeki TIR'ın yanında brandayı katlamaya çalışan sürücü Semih Özeken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde bulunan entegre fabrikasının önünde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı. Fabrikaya yük boşaltmak için TIR'ın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada otomobilin çarptığı Özeken, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.