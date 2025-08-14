Mudurnu'da Orman Yangınına Sebep Olan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen şahıslardan birisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı Göncek köyü mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 20 saatte söndürülen orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan biçerdöver sahibi S.O. tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
