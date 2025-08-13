Mudurnu'da Orman Yangını Soruşturmasında 1 Tutuklama

Mudurnu'da Orman Yangını Soruşturmasında 1 Tutuklama
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yangının biçerdöver ile yapılan tarımsal faaliyet sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 20 saatte söndürülen orman yangını ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, önceki gün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 20 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Tarlada iş yaptıkları sırada yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen 2 şüpheli, dün gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden biçerdöver sahibi A.Ç. tutuklanırken, tarla sahibi S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
